“الكشافة” يساندون أطقم وزارة الصحة في مستشفيات المشاعر المقدسة

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باشرت جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مساندتها لأطقم العمل في وزارة الصحة بالمستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمشاركة في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين وتوجيههم إلى العيادات والمختبرات الطبية والصيدليات وإرشادهم إلى وجهاتهم بعد مغادرتهم المستشفيات والمراكز الصحية.

و أفاد قائد مجموعة الصحة القائد الكشفي الدكتور منصور عبدالرحمن الشريف أن أفراد الفرق الكشفية من الكشافة والجوالة والقادة الكشفيين تم توزيعهم وفق خطة زمنية حتى اليوم الـ 14 من ذي الحجة على عددٍ من المستشفيات والمراكز الصحية وتم تدريب الجميع للتعامل مع الحجاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع وزارة الصحة، وعلى فترات طوال اليوم.

وأشار إلى أن مهام الكشافة تشمل تنظيم المراجعين في العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر ، وتقديم بعض المساندة الإسعافية عند الطلب في القيام ببعض الإجراءات والإسعافات الأولية للمصابين وذلك من قبل الكشافين الذين لديهم دراية كاملة من خلال الدورات المكتسبة، والمساهمة في إرشاد المرضى بعد المراجعة والقيام بإيصالهم الى مقار سكنهم بعد تماثلهم للشفاء ، وإرشاد المراجعين للمستشفيات ومساعدتهم للوصول الى العيادات والمختبرات ومرافق المستشفيات المختلفة.