الكشف على المنشطات في منافسات مهرجان ولي العهد للهجن

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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الخامسة عن وجود لجنة للكشف على المنشطات في المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وتنطلق أولى أشواطه بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وأكدت اللجنة على جميع الملاك المشاركين الالتزام بالأنظمة واللوائح، وفي حال ضبط استعمال أي مواد محظورة في المطايا المشاركة بالفحص الخاص بالفائزين في المراكز المتقدمة فسيتم فرض العقوبات عليها بحسب جدول العقوبات”.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان لن تعتمد أي نتائج للجوائز النهائية إلا بعد ختام المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، إذ ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية”.