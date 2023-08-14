الكشف عن أحدث قناصة روسية في منتدى “آرميا – 2023”

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صرّح رئيس مكتب تصميم “زيد”، فلاديمير ليزوف، أن مصنع ديغاريف “زيد” طوّر أحدث بندقية قنص من عيار 338 لابوا ماغنوم.

وقال ليزوف: “تم تطوير البندقية في غضون عامين، وقد وضعت بالفعل في عملية عسكرية تجريبية من قبل القوات الخاصة الروسية، بما في ذلك في ظروف القتال في سوريا وخلال العملية العسكرية الخاصة، وهناك ردود فعل إيجابية وردت”، وفق “سبوتنيك”.

وأضاف ليزوف: “هنا في “آرميا” قدمنا نسخة مدنية. تحتوي البندقية على حوامل قضبان “بيكاتيني”، بحيث يمكن تجهيزها بأي بصريات، تصوير حراري، مشاهد ليلية، وكواتم صوت مختلفة”.

يُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي “آرميا – 2023″، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس ، قرب العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.