الكشف عن أسعار تذاكر خليجي 25.. تعرف عليها

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن أسعار تذاكر مباريات مسابقة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد من السادس إلى التاسع عشر من يناير المقبل.