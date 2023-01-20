الكشف عن الحوار الذي دار بين رونالدو وراموس في كأس موسم الرياض

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كشف الخبير التحكيمي سمير عثمان، عن الحوار الذي دار بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق موسم الرياض، وسيرجيو راموس لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحقق فريق باريس سان جيرمان كأس موسم الرياض، بعد الفوز على نجوم الهلال والنصر بخمسة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال عثمان خلال تصريحات عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “رونالدو طلب من راموس أن يخلع القرط الذي كان يضعه في أذنه، قبل النزول إلى أرضية الملعب”.

المستشار التحكيمي – سمير عثمان : #رونالدو قال لسيرجيو راموس أن يخلع الحلق من👂🏻.. الخاتم 💍أو السلسلة أو الحلق ممنوع اللعب بها بالمباريات.#وليد_الفراج: ممكن هناك ضغوط من البيت 😅@ShahidVOD #كاس_موسم_الرياض#اكشن_اكسترا

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مجانًا وبدون اشتراك على شاهد pic.twitter.com/e505NBL6Of — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 19, 2023

وواصل: “لأن هذا الأمر ممنوع أن يلعب اللاعبين بالأقراط أو الخواتم أو السلاسل في المباريات، حيث يتم منع أي شيء يكون فيه خطورة على اللاعب نفسه أو اللاعبين الآخرين من جانب الاتحاد الدولي فيفا”.