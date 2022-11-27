الكشف عن عادات غذائية تعرض من تجاوزوا سن الأربعين لخطر الوفاة

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كشفت دراسة جديدة أن تخطي الوجبات والصيام المتقطع وتناول الوجبات بعد فاصل يقل عن 4.5 ساعة، لمن تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، يؤدي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

وأظهرت الدراسة أن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكبر، وفقا لما نشره موقع “Neuroscience News”.

وأشارت إلى أن الأفراد، الذين يتناولون ثلاث وجبات يوميًا، بينما يكون هناك فاصل زمني بين تناول وجبتين منهما أقل من أو يساوي 4.5 ساعة يرتبط بارتفاع خطر الوفاة لجميع الأسباب.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة بروفيسور يانغبو صن، أستاذ بقسم الطب الوقائي في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي الأميركية أن : ” من يتخطون وجبة الإفطار، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة ، في حين أن أولئك الذين لا يتناولون الغداء أو العشاء يزيدون من خطر الوفاة للكثير من الأسباب الصحية الأخرى” مشيرًا إلى توصيات الدراسات تؤكد على ضرورة “تناول وجبتين إلى ثلاث وجبات على الأقل موزعة على مدار اليوم.”