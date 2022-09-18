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الكشف عن عدد الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا.. هذه المدينة الأعلى تسجيلا

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 2:18 مساءً

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد (18 سبتمبر 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 107 حالة تعافي و حالة وفاة، و 41 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 815,195 حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 802,386 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9331 حالة وفاة.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (47)، جدة (13)، الدمام (7) ، المدينة (5).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (37)، جدة (25) ، مكة (8) ، المدينة والدمام (7).

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صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 2:18 مساءً
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

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