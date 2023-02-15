الكشف عن عملية ثقب لجمجمة امرأة تمت قبل 1300 عام

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اكتشف العلماء بعد فحص جمجمة امرأة عاشت قبل 1300 عام وجود ثقبين فيها.

و تشير Arkeonews إلى أنه اتضح للعلماء أن الجمجمة التي عثروا عليها في كاستل تروسينو بإيطاليا، تعود لإمرأة عاشت قبل 1300 عام، خضعت لعمليتي تثقيب الجمجمة كانت آخرها قبل وفاتها بوقت قصير.

وتضيف، لم يكتشف العلماء أي دليل يشير إلى أن هذه المرأة كانت مصابة بورم أو رض أو مرض خلقي أو أمراض أخرى. كما لم تتأكد الفرضيات التي تفيد بأن ثقب الجمجمة هو نوع من الطقوس أو مرتبط بدوافع قانونية.

وقد تمكن الباحثون من معرفة كيف تغيرت تغذية وحياة هذه المرأة من تحليل أحد أسنانها.

وتجدر الإشارة، إلى أن منشورات العصور الوسطى تحتوي على وصف لاستخدام طريقة ثقب الجمجمة في العلاج. وقد تمكن الباحثون لأول مرة من إثبات استخدام هذه الطريقة فعلا في تلك العصور.