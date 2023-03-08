الكشف عن معلومات جديدة حول ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال

وتفصيلاً، تشير المعلومات إلى أنه سيكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة.