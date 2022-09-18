الكشف عن موعد إجازة اليوم الوطني للطلاب والطالبات

يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمراحله الثلاث بمدارس السعودية للبنين والبنات، اعتبارًا من نهاية دوام (الثلاثاء) القادم بأول إجازة مدرسية مطولة خلال العام الدراسي الجديد 1444هـ.

وستكون الإجازة التي تشمل الكوادر الإدارية والمعلمين والمعلمات، يومي (الأربعاء، والخميس) القادمين، يضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة الجمعة والسبت، وذلك بمناسبة الذكرى 92 لليوم الوطني للمملكة لهذا العام

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وتبدأ مدارس البنين والبنات بالمراحل الثلاث اعتبارًا من (الأحد) القادم الموافق 29 صفر الجاري تنفيذ فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني لهذا العام، التي حددتها وزارة التعليم بـ5 أيام وتنفّذ خلال اليوم الدراسي.

وحددت الوزارة (الأحد) القادم، بداية أول اختبارات العام الجديد، التي تمثل اختبارات الفترة الأولى للفصل الدراسي الأول الحالي، والتي ستستمر أسبوعًا، وتجرى خلال الحصص اليومية المعتادة.