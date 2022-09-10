قال سلطان البازغي، الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى،إنه يتم العمل والتنسيق مع وزارة البيئة والتعليم من أجل إدارج مادة الموسيقى في مختلف الصفوف الدراسية بدءً من رياض الأطفال إلى بقية الصفوف.

الكشف عن موعد إدراج مادة الموسيقى ضمن مناهج التعليم

وأضاف البازغي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية ،إنه خلال عامين سيتم إدارج مادة الموسيقى داخل مناهج التعليم في المملكة.