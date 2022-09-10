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الكشف عن موعد إدراج مادة الموسيقى ضمن مناهج التعليم

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 4:32 مساءً

قال سلطان البازغي، الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى،إنه يتم العمل والتنسيق مع وزارة البيئة والتعليم من أجل إدارج مادة الموسيقى في مختلف الصفوف الدراسية بدءً من رياض الأطفال إلى بقية الصفوف.

الكشف عن موعد إدراج مادة الموسيقى ضمن مناهج التعليم

وأضاف البازغي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية ،إنه خلال عامين سيتم إدارج مادة الموسيقى داخل مناهج التعليم في المملكة.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 4:32 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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