الكشف عن موعد مباريات كأس الملك

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباريات بطولة كأس الملك لموسم 2024-2025.

وكانت قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين قد اُجريت اليوم الأربعاء.

وسيقام دور الـ 32 في الفترة من 22 إلى 25 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تُلعب مواجهات ثمن النهائي يومي 28 و 29 من شهر أكتوبر.

وتقرر إقامة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الملك يومي 6 و7 من شهري يناير من العام المقبل 2025، على أن تُلعب مباراتي نصف النهائي في الأول والثاني من أبريل من العام المقبل.

ولم يكشف الاتحاد السعودي عن موعد المباراة النهائية.

وكانت قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الملك قد أسفرت عن المواجهات التالية:

الاتفاق × العدالة

القادسية × العروبة

الأخدود × العربي

الوحدة × الفيصلي

الأهلي × الجندل

أبها × التعاون

الحزم × النصر

الفيحاء × الباطن

الاتحاد × العين

الطائي × الخليج

البكيرية × الهلال

الخلود × الشباب

الجبلين × الفتح

جدة × الرائد

النجمة × ضمك

الصفا × الرياض