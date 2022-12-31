الكشف عن 6 أطعمة غنية بأوميجا 6 تخفض الدهون الثلاثية الضارة وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

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تعتبر أحماض أوميغا 6 الدهنية، مكون هام لدعم الصحة العامة، لكونها تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة ورفع مستويات الكوليسترول الجيدة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونشر موقع “هيلث لاين” الطبي، قائمة بأهم الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 6 المفيدة منها:

الجوز

من البذور الغنية بشكل خاص بالفيتامينات والمعادن المهمة، بما في ذلك فيتامين E والسيلينيوم، وكلاهما يعمل كمضادات للأكسدة تحمي من تلف الخلايا والالتهابات والأمراض المزمنة.

من المكسرات الغنية بالألياف والمعادن، بما في ذلك المنغنيز والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم.

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فقد وجدت دراسات صحية أن زيت الأفوكادو قد يحسّن صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

البيض

وهو غني بمجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والسيلينيوم والريبوفلافين. اللوز مصدر مهم للبروتين والألياف، إلى جانب فيتامين E والمنغنيز والمغنيسيوم.

​​​​​​الكاجو

غني بالمغذيات بما في ذلك النحاس والمغنيسيوم والفوسفور.