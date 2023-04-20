“الكفاءة المالية”.. 5 اشتراطات قبل “ميركاتو الصيف”

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حددت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية 5 اشتراطات للحصول على شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى خلال الفترة الأولى من الموسم الرياضي المقبل «2023-2024»، على أن يكون آخر موعد لسداد الإلتزامات والرواتب هي 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل المقبلة «الصيفية».

وأوضحت لجنة الكفاءة المالية في بيان عبر الحساب الرسمي لوزارة الرياضية في «تويتر» موقع التواصل الإجتماعي، الأربعاء، أن الاشتراطات تتضمن الوفاء بالالتزامات الواجبة السداد حتى 31 مارس 2023 حسب النطاق، وكذلك الالتزامات التي لم تسدد حتى تاريخ 31 مارس 2023 في حال أصبحت قضايا لاحقا بعد هذا التاريخ، فعلى النادي سدادها ما لم يكن هناك حكم نهائي صادر في القضية قبل تاريخ اصدار الشهادة يشير إلى تأجيل تاريخ السداد أو كسب النادي القضية، علما أن اللجنة ستعلن في وقت لاحق عن الإلتزامات التي أصبحت قضايا منظورة بعد 31 مارس الماضي عددا ومبلغا.

وتشمل الاشتراطات وفقا للبيان أيضا، سداد الرواتب حتى 30 أبريل 2023، بحيث يكون آخر موعد لسداد الالتزامات والرواتب هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل المقبلة كحد أقصى، كما شددت اللجنة على أن المطالبات بين الأندية أو بين الأشخاص الذين لديهم مطالبات على الأندية تقديمها إلى اللجنة قبل تاريخ 31 مايو 2023 عبر البريد الخاص بالمطالبات، وإلا سيتم ترحيلها إلى الفترة التي تليها، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا البند لا يشمل المساهمات التضامنية وبدل التدريب «اللاعبين الهواة».

وأشارت اللجنة إلى أن نطاق شهادة الكفاءة المالية يتضمن سداد الالتزامات المالية حتى 31 مارس الماضي، وتشمل بنوده «ذمم دائنة (لاعبين) وذمم دائنة (أندية رياضية)، ومستحقات قضايا صدر بها أحكام نهائية حتى 31 مايو الماضي ومستحقات الصندوق الرياضي»، إضافة إلى حصة الوكلاء التي تتوافر فيها 8 اشتراطات، وهي: أن يكون الوسيط مسجلا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم عند توقيع عقد التمثيل واتمام عملية الوساطة، وأن يحمل رخصة وساطة سارية المفعول عند تقديم المطالبة للجنة، وأن يقدمة عقد التمثيل، وإثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه ووجود إسم الوسيط في العقد، وعدم وجود تضارب مصالح، وفي حال اختيار اللاعب والنادي لخدمات نفس الوسيط ضمن نطاق نفس المعاملة يجب تقديمة ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك، وعدم تجاوز عمولة الوسيط النسبة المحددة نظاما، وإلا يكون عمر اللاعب قاصرا.

واشترطت اللجنة أيضا أن تشمل بنود نطاق الكفاءة المالية جميع أنشطة النادي، وسداد الرواتب حتى 30 أبريل الجاري.