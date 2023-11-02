الكلية التطبيقية بجامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في 6 دبلومات أكاديمية

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أعلنت الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن فتح باب التسجيل في عددٍ من البرامج الأكاديمية لدرجة الدبلوم، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ .

وأتاحت الكلية التقديم على 6 برامج أكاديمية التي تمنح درجة الدبلوم وهي: برنامج العلاقات العامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج فن الطهي. بالإضافة إلى عدد من البرامج الأكاديمية بنظام (التعليم عن بُعد)، والتي تضم: برنامج التسويق، وبرنامج البرمجة، وبرنامج المحاسبة.

وتهدف الكلية عبر برامجها الأكاديمية إلى مواكبة المتطلبات المتجددة في سوق العمل، من خلال شراكاتها الفاعلة مع القطاع العام، والخاص، والقطاع غير الربحي؛ للوصول إلى المخرجات المنشودة المتمثلة في تطوير مهارات وقدرات الطالبات، ورفع الكفاءة المهنية لديهن، وتخريج كفاءات نسائية منافسة قادرة على الريادة في مسيرة التنمية الوطنية.

يشار إلى أن التقديم على البرامج الأكاديمية والبرامج التدريبية، يستمر لمدة 12 يومًا، ابتداءً من يوم الأحد 5/11/2023م، إلى 16/11/2023م .

ويأتي طرح هذه البرامج تماشيًا مع التوجهات والأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المتمثلة في دعم تعليم المرأة، وتمكينها من المشاركة في بناء الاقتصاد المعرفي، وإنتاج مخرجات تنافسية رائدة في المجالات العلميّة والعمليّة وللحصول على التفاصيل عن البرامج وآلية التسجيل عبر زيارة الرابط التالي:

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Community/paidprogramms/Pages/about.aspx .