الكلية التطبيقية بجامعة جدة تطلق 13 برنامجاً للدبلوم المتوسط

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أطلقت الكلية التطبيقية بجامعة جدة 13 برنامجاً للدبلوم المتوسط للعام 1445هـ، في تخصصات نوعية تواكب مستجدات العصر، وتلبي احتياجات سوق العمل، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الكلية التطبيقية بجامعة جدة أن التخصصات تشمل: تقنية المعلومات، وإدارة المستودعات، والموارد البشرية، وإدارة الفندقة والضيافة، والإدارة الرياضية والترويحية، والصحة والسلامة المهنية، وعلوم البيانات، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمحاسبة، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، والإرشاد السياحي، والأحياء الجزئية والخلوية، وتكنلوجيا حماية البيئة.

وأشارت إلى أن برنامج الدبلوم يحظى الدارسين من خلاله على عدد من المميزات أهمها التدريب المكثف في مقار العمل الملائم للتخصصات، إضافة إلى حصول الطالب على شهادة مهنية مناسبة تساعده في الحصول على الوظيفة المناسبة، ويمكن التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني: adm.uj.edu.sa .