الكلية التقنية بطريف تختتم مبادرة الصيانة الأولية للمركبات “رجال”

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اختتمت اليوم، مبادرة الصيانة الأولية للمركبات “رجال” التي تنظمها الكلية التقنية بمحافظة طريف بالتعاون مع الجمعية الخيرية بطريف.

وأوضح عميد الكلية التقنية بطريف المهندس جبران الجابري أن المبادرة استمرّت ثلاثة أيام، استفاد منها أكثر من 25 متدرباً؛ وتهدف إلى تمكين المتدربين من المجتمع المحلي وأبناء الأسر المستفيدة من الجمعية من التعرف على أدوات السلامة المستخدمة في المركبات، والتعرف على مبدأ عمل المحرك وأنظمة نقل الحركة، إضافة إلى التعرف على منظومة التبريد والتزييت وما يجيب عمله أثناء الصيانة الدورية، والتعرف على أنظمة الفرامل والدوائر الكهربائية بالمركبات، مؤكداً أهمية هذه المبادرة التي تأتي تحقيقاً لرؤية ورسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات المهنية والتقنية.