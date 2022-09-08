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الكلية التقنية بعرعر تقيم برنامج “تهيئة الخريجين” لسوق العمل

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 8 سبتمبر 2022 - 12:36 مساءً

المناطق_ الحدود الشمالية

أقامت الكلية التقنية بعرعر ممثلة في مكتب التنسيق الوظيفي أمس، برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل، وذلك على مسرح الكلية بعرعر.

وتضمّن البرنامج عرضاً عن كيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وطريقة تجازوها وأهميتها، والمهارات اللازمة المكتسبة لتجاوزها، وأهمية النزاهة، وأخلاقيات المهنة.

وبيّن مدير الاتصال المؤسسي بالكلية محمد الذايدي، أن اللقاء ارتكز على رفع مستوى المعرفة والمهارة وتوجيههم وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل, مؤكداً ضرورة استمرار الخريجين بالتواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 8 سبتمبر 2022 - 12:36 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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