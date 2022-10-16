الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول ببرنامج البكالوريوس المسائي

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بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم ، استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444 هـ ، حيث سيكون التسجيل متاحاً حتى يوم الخميس 24 من شهر ربيع الأول الجاري ، وذلك على موقع قبولي عبر الرابط التالي : https://adm.tvtc.gov.sa/registration .

وأوضح عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري، أن إجراءات الفرز للقبول على أساس النسبة الموزونة 60٪ على معدل مؤهل الدبلوم و30٪ اختبار اللغة الإنجليزية و10٪ حداثة المؤهل وتتناقص النسبة 2 % عن كل سنة سابقة للتخرج‏.

وأشار الصقري إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية هي الإدارة العامة وهندسة الحاسب “برمجيات” ، وقوى وآلات كهربائية ،ودعم نظم الشبكات والأمن السيبراني.

وحددت الكلية شروط القبول والتسجيل في البرنامج: أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة .

وأكدت الكلية أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول عبر رسائل نصية إلكترونية SMS تصل على الجوال المسجل في الطلب، داعيةً المتقدمين إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية، و مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب قبل إرساله .