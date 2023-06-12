الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة تحصل على الاعتماد المؤسسي من “مسار”

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حصلت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الجودة للاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني “مسار”.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود وتعاون كافة الوحدات بالكلية وبدعم من الإدارات العليا في سبيل تطوير الأداء وفق أفضل معايير الجودة والتميز، وسيسهم الاعتماد في تعزيز جودة العمليات الإدارية والتدريبية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات مع قطاعات الأعمال المختلفة للإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تنطلق من تطلعات وتوجهات الرؤية الوطنية 2030م.