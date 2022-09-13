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«الكل سيتم تعويضه».. متحدث أمانة جدة يكشف عن الخدمات المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المزالة (فيديو)

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 سبتمبر 2022 - 12:13 صباحًا
متحدث أمانة جدة
متحدث أمانة جدة

المناطق ـ أحمد حماد

قال محمد البقمي، متحدث أمانة جدة، إنه من المستهدف إزالته 32 حيا عشوائيا في منطقة جدة، مشيرا إلى أنه تم إزالة 30 حيا، والمتبقي سيتم إزالته في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن لجنة الأحياء العشوائية قدمت أكثر من 96 ألف خدمة لأصحاب العقارات التي تمت إزالتها، وتم تسكين أكثر من 20 ألف أسرة بشكل مؤقت، وتسليم 207 أسرة سكن دائم.

وأوضح متحدث أمانة جدة، أنه يتم توفير سكن مؤقت مجاناً للأسر غير القادرة حتى يتم استلامهم مبلغ التعويض أو تقديم سكن دائم لهم، مشيرا إلى أنه من المستهدف تسليم 4800 وحدة حتى عام 2023.

وتابع بالقول: “الكل سيتم تعويضه من يملك صك ملكية للعقار المقرر إزالته أو من لا يملك”، مبينا أن “اكتمال المعاملة” هو العامل الأساسي لأولوية صرف التعويضات.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 سبتمبر 2022 - 12:13 صباحًا
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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