“الكهرباء”: 7 حالات يستحق فيها المشترك تعويضاً مالياً

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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، الحالات التي يستحق فيها المشترك تعويضاً مالياً بينها عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال.

وبينت الشركة، أن الحالات تتضمن عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل، وعدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية، وعدم إعادة الكهرباء بعد السداد.

ولفتت إلى أن الحالات تشمل تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية على أن يزيد كل انقطاع عن 4 ساعات، وكذلك عدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له، وعدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.