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“الكهرباء”: 7 حالات يستحق فيها المشترك تعويضاً مالياً

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 فبراير 2023 - 3:46 صباحًا

المناطق_الرياض

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، الحالات التي يستحق فيها المشترك تعويضاً مالياً بينها عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال.

وبينت الشركة، أن الحالات تتضمن عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل، وعدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية، وعدم إعادة الكهرباء بعد السداد.

ولفتت إلى أن الحالات تشمل تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية على أن يزيد كل انقطاع عن 4 ساعات، وكذلك عدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له، وعدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 فبراير 2023 - 3:46 صباحًا
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