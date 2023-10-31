الكويت تدعو إلى ضرورة دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

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دعت دولة الكويت إلى ضرورة دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في التوصل إلى تسوية شاملة, وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي شهد المنيفي, أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة تحت البند الخاص بخطاب الكراهية.

وقالت المنيفي “يصعب علينا الاحتفال بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بينما يواصل الكيان الإسرائيلي المحتل توجيه خطابات كراهية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني بوصفه أقل بشرية وأكثر توحشاً.. لا بوصفهم أصحاب حق تقف إلى جانبهم كل القوانين والأعراف الشرعية الدولية”.

وأضافت أننا نشهد اليوم “كارثة إنسانية بالدرجة الأولى نتيجة لما يعانيه الشعب الفلسطيني من عدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلب لحقوقهم الإنسانية والأساسية”، مجددةً موقف بلادها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.