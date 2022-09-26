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الكويت تدين وتستنكر اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 6:59 مساءً

المناطق_واس

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها لاقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية والاعتداء على المصلين وفرض قيود على دخولهم واعتقال العشرات منهم.

وحذرت وزارة الخارحية في بيان لها من تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل تعديًا على حرمة الأماكن المقدسة وانتهاكًا صارخًا لقرارت الأمم المتحدة ولاتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي -ولا سيما مجلس الأمن- إلى التحرك الفوري والحازم للجم انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية ووضع حد لها وتوفير الحماية اللازمة للأماكن المقدسة بما يحفظ الوضع القانوني والتاريخي لها.

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 6:59 مساءً
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

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