الكويت: تشكيل فريق من المطافئ والطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين في حريق مبنى المنقف

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أفادت جريدة «القبس» الكويتية، بارتفاع عدد الوفيات بسبب الحريق في بناية المنقف إلى أكثر من 35، فيما تتلقى عشرات الإصابات العلاج في مستشفيات وزارة الصحة.

وقال اللواء عيد راشد من وزارة الداخلية، إنه تم التوجه إلى الحادث وتشكيل فريق من المطافئ والطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، عن تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة لـ43 حالة متأثرة جزاء الحريق في بناية بمنطقة المنقف، منها إصابات بليغة، و4 حالات وصلت متوفية.

وقالت الوزارة إن المصابين تم توزيعهم على عدة مستشفيات في البلاد، بواقع 21 حالة في مستشفى العدان، و6 حالات في مستشفى الفروانية، وحالة واحدة في الأميري، و11 حالة في مستشفى مبارك، و4 حالات في مستشفى مبارك، وذلك لتلقي العلاج اللازم، كما تبذل سائر الفرق الطبية كافة جهودها اللازمة، لتقديم الرعاية والعناية الفائقة لهم وعلى الفور.

وأكدت أنها تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات المعنية والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية.

كما شكلت الوزارة فرقًا طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.