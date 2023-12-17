الكويت تشهد اليوم مراسم دفن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد

المناطق_متابعات

تشهد الكويت اليوم الأحد مراسم دفن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي أعلن الديوان الأميري وفاته ظهر أمس عن 86 عاماً.

كما أضاف الديوان الأميري أن مراسم دفن جثمان الأمير مقتصرة على أقربائه فقط بمسجد بلال بن رباح الأحد، على أن يتم تلقي التعازي الاثنين.

وأعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.

فيما توالت التعازي من قادة إقليميين ودوليين.

إلى ذلك عُين ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن التلفزيون الرسمي الكويتي أن مجلس الوزراء ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت.