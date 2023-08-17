الكويت تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس

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أعربت دولة الكويت عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة المؤسفة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس وراح ضحيتها العديد من الأشخاص ووقوع عشرات الجرحى، وتدعو في هذا الصدد الأطراف كافة إلى التهدئة، وتحكيم لغة العقل، وممارسة ضبط النفس، وتجاوز الخلافات عبر الحوار.

وأكّدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، موقف الكويت الداعم لدولة ليبيا واستقرارها وللمسار السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساعي الدولية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومصالحها العليا، وبما يحقق طموحات شعبها في العيش بأمان وسلام وازدهار.