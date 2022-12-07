الكويت تعلن ترحيل 3 آلاف “مُتشبّه بالنساء” منذ بداية العام الجاري

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أعلنت دولة الكويت أن السلطات المختصة، تمكن من إبعاد نحو 3 آلاف من «المُتشبهين بالنساء» وبعضهم متحول جنسي، عن البلاد، خلال الحملات الأمنية الواسعة منذ بداية العام الجاري.
وصدرت تعليمات صارمة وحازمة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بـ«ضرورة تنظيف البلاد من الشاذين جنسياً المتشبهين بالنساء»، من خلال شن حملات واسعة في جميع المحافظات، لما تسببه ممارساتهم من تفشٍ للأمراض في المجتمع الكويتي، والذي يرفض هذه الفئة بشكل قطعي وفقا لـ ” الرأي”.
وذكرت أن المتشبهين بدأوا بالانتشار في الآونة الأخيرة، عبر تقديم عروض عبر مواقع التواصل والإعلانات المشبوهة، لاصطياد الراغبين من صغار السن، مستغلين تغيير أجسادهم وتحولها ظاهرياً، بحيث أصبحوا ينافسون النساء من خلال المظهر الخارجي.
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع القوى العاملة (اللجنة الثلاثية)، باشرت التفتيش على جميع المواقع الخاصة بالشركات المستقدمة للمضبوطين، وتبيّن أن غالبية الذين يقومون بمثل هذه الأعمال هم من جاليات آسيوية، يقدمون خدماتهم المشبوهة داخل بعض معاهد المساج، وبعضهم يُطلب منهم الحضور إلى منازل الزبائن.