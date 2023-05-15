الكويت تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب

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أعلنت دولة الكويت تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها لدى الخرطوم اليوم للاقتحام والتخريب.

وأعربت “الخارجية الكويتية” في بيان لها عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري، ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية، والمباني التابعة لها، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية، وقواعد القانون الدولي، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية والأطراف المعنية في السودان سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية، وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها، وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.