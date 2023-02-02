الكويت تُحبط أكبر محاولة تهريب حبوب مخدرة في تاريخها

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء عن إحباط أكبر محاولة تهريب مواد مخدرة في تاريخها بإحدى مزارع منطقة الوفرة، وضبط المتهمين وهما مواطنان ووافدَان من سيلان.

وأشرف وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ومسؤولو الوزارة على فك أحراز الضبطية والتي قدرت بنحو 15 مليون حبة لاريكا وأكثر من نصف طن من بودرة خام اللاريكا ومعدات خاصة لكبس الأقراص.

ونوه بأن محاولات إغراق البلاد بهذه الآفة أصبحت أكثر شراسة واحترافية، وأنه يجب بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة لمواجهتها والقضاء عليها حماية لشباب الوطن، وأنه لا تهاون في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن العملية استمرار لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وتوجيه ضربات استباقية لتجارها ومهربيها وحماية أبناء وشباب الوطن من أخطار تلك الآفة المدمرة.