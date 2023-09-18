الكويت: حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن ادعاءات باطلة

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اعتبر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، أن حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية مبرمة بين البلدين بخصوص تنظيم الملاحة البحرية يتضمن “ادعاءات تاريخية باطلة”.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء اطلع على بيان الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس الأحد وناقش التطورات الراهنة مع العراق وفق العربية.

وكان مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر سلم سفير بغداد يوم الجمعة الماضي مذكرة احتجاج من الكويت على ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله.