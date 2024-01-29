الكويت: نائب الأمير ووزراء الحكومة يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

المناطق_متابعات

أدى نائب أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ووزراء الحكومة ، اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الكويتي الخاصة اليوم الاثنين، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة عملا بالمادة (91) من الدستور الكويتي ، التي تقضي بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وصدر في 24 يناير الجاري مرسوم أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم نائبا لأميرالكويت كما صدر في 4 يناير الحالي أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء فيما صدر في 17 من الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيرا وأدوا اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في اليوم نفسه في حين صدر أمس الأحد مرسوم أميري بتعيين شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.