الكويت يتوج بكأس السوبر الكويتي

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توج فريق الكويت بلقب كأس السوبر الكويتي لكرة القدم بفوزه اليوم الاثنين على كاظمة 2 /1 في المباراة النهائية التي جرت على استاد جابر الأحمد الدولي.

وتقدم النيجيري بنجامين تيدي بهدف لكاظمة في الدقيقة 34 ، لكن بعد دقيقتين فقط رد الكونغولي أرسين زولا بهدف التعادل للكويت وتكفل المصري عمرو عبد الفتاح بتسجيل هدف الفوز للكويت في الدقيقة 57.

وأصبح الكويت البطل القياسي لبطولة كأس السوبر برصيد سبعة ألقاب، متخطيا القادسية الذي أحرز اللقب ست مرات من قبل.

وفي المربع الذهبي للبطولة، فاز الكويت على القادسية 1 /صفر كما فاز كاظمة على العربي 4 /2 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 /1.