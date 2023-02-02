“الكيميائية” توقع مذكرة مع “بايوفنتشر” لمنح تراخيص وتوريد منتجات صيدلانية في الشرق الأوسط

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أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية (أجا فارما) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بايوفنتشر، شركة تابعة لشركة جلوبال ون هيلث كير القابضة، لتعزيز العلاقة الاستراتيجية الحالية بين الطرفين من أجل منح التراخيص وتوريد منتجات صيدلانية جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

ستركز مذكرة التفاهم مع شركة بايوفنتشر على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركة بيوفنتشر وشركة أجا فارما لتطوير مجموعة متنوعة من الأشكال الصيدلانية، بما في ذلك المستحضرات المتخصصة وتطويرها، والتي تركز على أمراض العصر المكلفة مثل مرض السكري والأورام والبدائل الحيوية، وهي الفئات العلاجية التي من المتوقع أن تكون من بين الأكبر والأسرع نموًا في قطاع الأدوية عالميًا خلال السنوات القادمة.