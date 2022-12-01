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اللاعبان سالم الدوسري ووهبي الخزري يعادلان رقم سامي الجابر بلقب هداف العرب

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 1 ديسمبر 2022 - 4:46 صباحًا
هدف سالم الدوسري

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تمكن اللاعبان العربيان التونسي وهبي الخزري والسعودي سالم الدوسري، من معادلة رقم اللاعب السعودي السابق سامي الجابر وتقاسم لقب هداف العرب في كأس العالم بثلاثة أهداف لكل منهم.

وكان الجابر ينفرد بصدارة هدافي العرب في المونديال بثلاثة أهداف منذ مونديال 2006، حتى تمكن اللاعب التونسي الخرزي والسعودي الدوسري من معادلة الرقم في نسختين، وذلك خلال مباراتي تونس ضد فرنسا والسعودية مع المكسيك، ضمن الجولة الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة من منافسات المونديال الحالي.

يُذكر بأن المنتخبين السعودي والتونسي غادرا البطولة من دور المجموعات بعدما جمع الأول 3 نقاط، وحصد الثاني 4 نقاط.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 1 ديسمبر 2022 - 4:46 صباحًا
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