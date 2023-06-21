اللاعب الفرنسي “كانتي” يوقّع للاتحاد.. ويلحق برونالدو وبنزيما في ” دوري روشن “

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لحق لاعب خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي بمواطنه المهاجم كريم بنزيما لتمثيل نادي الاتحاد بطل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم “دوري روشن”، بعدما أعلن النادي صباح اليوم عن ضمّه لصفوف الفريق الأول رسمياً بعقدٍ يمتد لثلاث سنوات.

وأوضحت إدارة الاتحاد، أن النادي اتفق مع كانتي الذي سيرتدي القميص رقم 7 لثلاث سنوات قادمة، ووقع العقد رسمياً بعد أن أكمل فحوصاته الطبية في مدينة دبي.

وقد نجح الاتحاد في ضم النجم الفرنسي بنزيما الهداف السابق لريال مدريد الإسباني وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، في السادس من الشهر الحالي، قبل أن يتم التوقيع مع كانتي، في خطوة جديدة للنادي الذي سيشارك في كأس العالم للأندية المقبلة، الذي تستضيفه المملكة في ديسمبر المقبل، بصفته بطلاً للدوري، وهذا يجعلها المشاركة الثالثة للاتحاد في هذا المونديال.

وكان لاعب الارتكاز الفرنسي كانتي، قد لعب 53 مباراة دولية، أحد عناصر منتخب فرنسا المتوج بلقب مونديال روسيا 2018، وأحرز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع ليستر سيتي في 2016 وتشلسي في 2017، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مع الفريق اللندني في 2021.

يذكر أن أندية دوري المحترفين السعودي، كانت قد أكدت أنها ستستمر في نهجها الذي انتهجته مؤخراً بضم لاعبين دوليين، ممن سجلوا أنفسهم نجوماً في عالم كرة القدم العالمية سواءً من المتوجين بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، أو حتى الأندية العالمية التي حققت العديد من الإنجازات في أكبر الدوريات قوة وشهرة عالمياً، إذ كانت البداية بالتوقيع مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم إلى نادي النصر في يناير الماضي، أحد أبرز لاعبي كرة القدم العالمية والحاصل على الكورة الذهبية 5 مرات وضمن اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخبات بلدانهم في المونديال العالمي، ثم جاء بعده إعلان التوقيع مع قائد ومهاجم منتخب فرنسا اللاعب كريم بنزيما لصالح نادي الاتحاد، وكل ذلك يأتي بهدف ضمان الأندية السعودية لمزيد من القيمة الفنية لفرق كرة القدم فيها على صعيد التنافسية في المسابقات السعودية، وبما يمكّن من تحقيق الألقاب محلياً وإقليمياً وقارياً وعالمياً، إلى جانب التمهيد لوضع الدوري السعودي ضمن قائمة أفضل 10 دوريات كرة قدم في العالم، مرتكزين على المتابعة الكبيرة للمسابقات كرة القدم في المملكة محليًا وإقليمياً وقارياً، لاسيما وأن جماهيرية لعبة كرة القدم تعد الأكبر في المملكة.