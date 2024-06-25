اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تضبط رتباً وشعارات عسكرية مخالفة في عددٍ من محال بيع وخياطة الملابس العسكرية

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ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض مساء اليوم، قرابة 3000 رتبة وشعار عسكري، إلى جانب مصادرة 450 بدلة عسكرية مخالفة وإغلاق محلين مخالفين لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، وجوازات المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.