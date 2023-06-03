اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط بدلًا ورتبًا عسكرية وتغلق محال تجارية مخالفة

المناطق_واس

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض 3000 رتبة ونوط عسكرية، وصادرت 60 بدلة عسكرية بمحلات مخالفة، كما أغلقت 3 محال تجارية مخالفة لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة وسمو نائبه، ومتابعة سمو محافظ الخرج على مدى يومين لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والعسكرية .