اللجنة الرئيسية لمدينة تبوك الصحية توقع مذكرتي تعاون مع صحة تبوك وجمعية العمل التطوعي بالمنطقة

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وقعت اللجنة الرئيسية لمدينة تبوك الصحية، اليوم، مذكرتي تعاون مع كل من المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة والجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك، ووقع الاتفاقيات رئيس لجنة المدن الصحية بمدينة تبوك علي بن سالم آل عامر ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي والمدير التنفيذي لجمعية العمل التطوعي بتبوك مشاري المعلوي وتهدف المذكرتين إلى تعزيز مفاهيم المدينة الصحية وتنسيق الجهود والتعاون بين القطاعات وإشراك المجتمع والمشاركة المجتمعية ودعم أصحاب القرار للوصول لمدينه تبوك الصحية.

ويهدف برنامج المدن الصحية الذي يعتمد على العمل الجماعي من خلال اشراك جميع سكان المدينة في المحافظة على الصحة والبيئة.

وتأتي هذه الاتفاقيات لتطوير المدن وضمان تقديم الخدمات بأعلى جودة للمواطن والمقيم على حد سواء، وذلك بما يتوافق مع أهداف التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 ، من خلال تمكين كافة القطاعات بالمنطقة من المساهمة في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمة المقدمة.