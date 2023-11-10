اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات مهمة متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة

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اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارات مهمة متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها القرار المعني بالدعم للاجئي فلسطين، الذي يشمل وكالة “الأونروا”.

وحاز القرار على دعم 161 دولة، في حين صوتت ضده إسرائيل -القائمة بالاحتلال- فقط، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، منها الولايات المتحدة.

كما اعتمدت اللجنة قرار الاستيطان الإسرائيلي، الذي حصل على دعم 144 دولة، في حين صوتت ضده 7 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وهنجاريا، وجزر المارشال، وميكرونيسيا، وناورو) وامتنعت 18 دولة عن التصويت.

ويدين القرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها ويطالب بوقفها، ويؤكد عدم شرعية سياسات الضم الإسرائيلية وعدم الاعتراف بها، بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس الشرقية.

ولأول مرة، أقر هذا القرار بالبعد العنصري لهذه السياسات، بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم البيوت الفلسطينية، التي تهدد قابلية تنفيذ حل الدولتين وترسخ واقع الحقوق غير المتساوية والتمييز، وتحول دون قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقوقه الأساسية كما ورد في القرار.

كما رحب القرار لأول مرة بتوصيات الأمين العام بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز آليات الحماية الموجودة.