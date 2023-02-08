اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية تعقد اجتماعها الرابع على مستوى كبار المسؤولين بالجامعة العربية

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عَقدت اللجنة العربية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعها الرابع اليوم على مستوى كبار المسؤولين برئاسة لبنان الرئيس الحالي للدورة الرابعة للقمة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء باللجنة (المملكة العربية السعودية، ومصر، وموريتانيا، والمغرب، وتونس)، وبحضور كلٍ من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة المالية للعلاقات المتعددة، نايف بن محمد العنزي.

وناقشت اللجنة تقريرًا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عُقِدَت في بيروت يناير عام 2019م، ورفع هذا التقرير إلى الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والإعداد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، تمهيدًا لعرضه على الدورة الوزارية (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي غدًا.