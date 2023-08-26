اللجنة المنظمة لمهرجان وليِّ العهد للهجن تعتمد الـ 7 من سبتمبر موعدًا للختام

المناطق_واس

اعتمدت اللجنة المنظمة لمهرجان وليِّ العهد للهجن بنسخته الخامسة،الذي يقام تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهدِ، رئيسِ مجلسِ الوزراء، الخميس 7 سبتمبر موعدًا للحفل الختامي للمهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن،وذلك على أرض ميدان الطائف التاريخي.

ويشهد اليوم الختامي إقامة 4 أشواط تقام على مسافة 6 كيلو يشارك بها نُخبة المطايا في المهرجان,كما يتم خلال الحفل الختامي تكريم الفائزين بجائزة سيف ولي العهد للنقاط،التي تصل جوائزها إلى 1,750,000 ريالٍ تُوزَّع على ثلاثة فائزين.

وخُصِّصَت جوائزُ مالية في المهرجان تفوق قيمتها الإجمالية 57 مليون ريالٍ، تُمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

وحظيت النسخة الحالية من المهرجان -التي انطلقت في الأول من أغسطس الماضي- بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة،من ملاك ومؤسسات الهجن العملاقة،وبدأ من خلال السباق التمهيدي، الذي شهد إقامة 350 شوطًا،من خلال فئات (مفاريد،حقايق،لقايا،جذاع،ثنايا،حيل وزمول) فيما ينطلق السباق النهائي في الـ 28 من الشهر ذاته بـ 240 شوطًا،ويستمر لمدة 11 يومًا بدأ بإقامة سباق (الماراثون) بعدد خمسة أشواط،وإقامة شوط الماراثون النسائي الدولي لأول مرة في تاريخ المهرجان.

كما حقّق المهرجان عوائد اقتصادية من خلال تنظيم فعاليات متنوّعة تدعم الموروث التراثي وتعزّز من الحفاظ عليه وتنميتها؛مما يعكس العمق الحضاري للمملكة،بينما تركِّز الفعاليات في نسخ المهرجان كافة،على تأصيل تراث الهجن في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.