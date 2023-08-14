اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن تفتح باب التسجيل في شوط الماراثون النسائي الدولي

المناطق ـ واس

افتتحت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن التسجيل في شوط الماراثون النسائي الدولي، يوم السبت 26 أغسطس من الشهر الجاري، وذلك ضمن فعاليات المهرجان في نسخته الخامسة على أرض ميدان الطائف التاريخي في إطار جهود الاتحادين السعودي والدولي للهجن لتطوير رياضة المرأة.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد استحدثت في العاشر من الشهر ذاته وبالتعاون مع الاتحاد الدولي ICRF إقامة شوط ماراثون دولي مفتوح خاص للراكب البشري مخصص للنساء، بجوائز مالية تصل إلى 155 ألف ريال يقام بمسافة 2 كيلو متر في الـ 28 الجاري، حيث سيكون التسجيل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد السعودي للهجن.

وينظم شوط الماراثون الدولي المخصص للنساء تحت قوانين ولوائح وإشراف الاتحاد الدولي، حيث لن يقل عمر الهجانة المشاركة عن 18 عاماً، وأن تلتزم بالزي الرياضي وأدوات السلامة التي تحددها اللجنة المنظمة، كما سمحت اللجنة المنظمة للهجن المشاركة في الماراثون الدولي من الأعمار والأنواع التالية: حيل، ثنايا بكار، زمول، وثنايا قعدان.