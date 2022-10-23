اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الأول بالرياض

المناطق_واس

عقدت اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الأول، بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجهات المختصة في مجال الأمن السيبراني في دول المجلس، ومعالي الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وخلال الاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ناقشت اللجنة الوزارية ضمن جدول أعمالها أوراق العمل المقدمة من دول مجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الخليجي من خلال عدد من المبادرات ذات الصلة بتنمية قطاع الأمن السيبراني.

كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الأمن السيبراني من بينها تنفيذ التمارين السيبرانية المشتركة بين دول المجلس؛ لتعزيز مشاركة المعلومات في مجال الأمن السيبراني، وتبادل التجارب والخبرات والمساهمة في تنمية قطاع الأمن السيبراني.