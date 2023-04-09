اللجنة الوطنية لرعاية السجناء توقع شراكة مجتمعية مع شركة إشعار

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وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، بمنطقة القصيم شراكة مجتمعية أمس، مع شركة إشعار لخدمة الأعمال، وذلك في مقر اللجنة، حيث تهدف الشراكة إلى المساهمة في استخراج السجلات التجارية وشطبها والتراخيص حسب النشاط للمستفيدين، والمساهمة في تقديم دراسة واستشارة لمشاريع المستفيدين، والتي تساهم في تسجيل مشاريع المستفيدين في الجهات الحكومية مع ذات العلاقة.

من جهته أكد المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم أحمد الشريف أن الشراكة تهدف إلى تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي، لخدمة شرائح أسر المستفيدين، والمساهمة في تقديم دراسة واستشارات للمشاريع، وتقوم في البحث عن وظيفة للمستفيدين بعد الإفراج عنه، وتسجيلهم في المنصات الحكومية والخدمات الإلكترونية، بالاضافة تصميم محتوى خاص بمشروع المستفيد .