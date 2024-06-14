اللواء العتيبي يتفقد قوة أمن المنشآت في محطات قطار الحرمين الشريفين بمحافظة جدة

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تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، قوة أمن المنشآت في محطات قطار الحرمين الشريفين بمحافظة جدة، استعدادًا لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام في موسم حج 1445 هـ.

وشدد اللواء العتيبي على أمن وسلامة الحجاج، مؤكدًا أهمية حصول القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام على التصاريح النظامية بالحج، لينعموا بالراحة والسكينة والطمأنينة.

من جهة أخرى، زار قائد قوات أمن المنشآت، مركز التشغيل والتحكم بقطار المشاعر المقدسة، واطلع على التقنيات الحديثة المستخدمة لأمن وسلامة ضيوف الرحمن وآلية سير العمل، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة ومتابعتها حتى انتهائها بدقة واحترافية عالية.