اللواء العنزي يشهد حفل تخريج 324 فردًا من دورة الفرد الأساسي لوكالة شؤون الأفواج الأمنية

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شهد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض مشوح العنزي، حفل تخريج 324 فردًا من دورة الفرد الأساسي لوكالة شؤون الأفواج الأمنية، بمعهد حرس الحدود بالرياض.

وتضمن الحفل عرضًا عسكريًا للخريجين، وتنفيذ عدد من الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب، وتكريم المميزين من الضباط والأفراد المشرفين والمدربين.

وعبر اللواء العنزي عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل بمهنية واقتدار، مهنئًا الخريجين وذويهم بهذه المناسبة.