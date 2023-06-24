اللواء الفرج يؤكد تسخير إمكانات الدفاع المدني لأمن وسلامة ضيوف الرحمن

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أكد مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج أن قوات الدفاع المدني المشاركة في موسم حج هذا العام سخّرت إمكاناتها لأمن وسلامة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1444 هـ، وبدأت أعمالها لخدمتهم منذ وقت مبكر.

وأشاد اللواء الفرج – خلال اللقاء السنوي بمنسوبي الدفاع المدني المشاركين في مهمة حج هذا العام الذي عقد بجامعة أم القرى – بالتعاون والتناغم بين القطاعات الأمنية والمختصة المختلفة وجاهزيتها واستعدادها الدائم لخدمة ضيوف الرحمن والمحافظة على أمنهم وسلامتهم من أي مخاطر أو حوادث.

وقدّم اللواء الفرج خلال اللقاء الشكر والتقدير للقيادة على الرعاية والاهتمام والدعم الذي تحظى به مديرية الدفاع المدني خاصة، والقطاعات عامة، ناقلاً للمنسوبين كافة تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، على ما يقدمونه من أعمال وجهود جليلة.

من جهة أخرى، شاركت المديرية العامة للدفاع المدني في ندوة الحج، التي عقدتها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تحت عنوان (النقل الإسعافي الطارئ في الحج) بمعرض يحوي أحدث الأجهزة والمركبات والمعدات الطبية الإسعافية.