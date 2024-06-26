اللواء الودعاني: حرس الحدود أسهم في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات بالقبض على مهربيها والتوعوية بالآثار المترتبة على تعاطيها

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أكّد مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة المخدرات بالوسائل كافة، لاستقرارها وازدهارها والمحافظة على مكتسباتها وحماية أبنائها من هذه الآفة المدمرة، وتعزيز العمل والتعاون في تحقيق عالم خالٍ من المخدرات.

وبين اللواء الودعاني أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، يأتي ووزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تبذل جهودًا شاملة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها من خلال تدابير أمنية منسقة ومتكاملة وتنفيذ الحملات الأمنية الميدانية ورصد شبكات التهريب والمخططات الإجرامية وتنفيذ الخطط المحكمة للقبض على المهربين والمستقبلين والمروجين والوقوف درعًا حصينة لأمن الوطن والمجتمع.

ونوه مدير عام حرس الحدود اللواء بالدعم اللامحدود من قيادة المملكة الرشيدة – أيّدها الله – وبمتابعة حثيثة وتوجيهات مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حيث يؤدي رجال حرس الحدود واجباتهم في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر حدود المملكة البرية والبحرية، بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في مجال أمن الحدود.

وأشار إلى إسهامات حرس الحدود في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات من خلال أدواره التوعوية بالآثار المترتبة على تعاطيها وسبل الوقاية منها، بإقامة المعارض والبرامج الإعلامية التي من شأنها رفع الجانب الوقائي ضد هذه الآفة ومواجهة أخطارها باستخدام المنصات الإعلامية المختلفة، مؤكدًا أهمية دور المواطنين والمقيمين بالمشاركة في هذه الجهود بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتهريب المخدرات وترويجها وتعاطيها، والعمل على الحد منها للمحافظة على أمن وصحة وسلامة المجتمع.