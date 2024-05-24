اللواء الودعاني يكرّم الفائزين في الألعاب الجماعية والفردية في نسختها الـ6

المناطق_واس

كرّم مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء شايع بن سالم الودعاني، الفائزين بالمركز الأول في الألعاب الجماعية والفردية في نسختها الـ(6) التي نظمتها إدارة الشؤون الرياضية في معهد تدريب حرس الحدود بمدينة الرياض.

وحقق المركز الأول في السباحة وكرتي الطائرة والقدم والدراجات الهوائية فريق حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وبطولة الغوص فريق حرس الحدود بمكة المكرمة ، فيما حقق فريق قوة حرس الحدود البرية الخاصة بطولة سباق اختراق الضاحية وبطولة البندقية الهوائية، وفريق معهد حرس الحدود بطولة المسدس الهوائي للرجال، وفريق شؤون الأمن بطولة المسدس الهوائي للنساء.

وعلى مستوى الألعاب الفردية، حقق الوكيل رقيب عطالله ندا العنزي المركز الأول في بطولة الرماية في فئة المسدس الهوائي (رجال)، والجندي نسيبة شافعي (نساء)، وفي فئة البندقية الهوائية فردي رئيس الرقباء عبدالله مسحل العتيبي.